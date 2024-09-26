Врачи Подмосковья спасли женщину с раком молочной железы 3 стадии

В Московский областной онкологический диспансер (МООД) обратилась 55-летняя женщина с отеком левой молочной железы. Обследование выявило рак 3 стадии. Ранее пациентку ничего не беспокоило, поэтому она не проходила профилактическое обследование молочных желез и не обращалась к врачу, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«На первом этапе лечения мы провели женщине 8 курсов химиотерапии. После того, как добились положительной динамики в консервативной борьбе с опухолью, выполнили хирургическую операцию, а затем курс лучевой терапии. Такой многоэтапный комплексный подход обеспечил хорошие результаты лечения. Контрольное обследование не обнаружило у пациентки раковых клеток», — рассказала заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии № 9 Анна Василевская.

Специалисты МООД отмечают, что злокачественные опухоли, обнаруженные на ранней стадии, в большинстве случаев излечимы. Современные методы диагностики и терапии позволяют многим пациентам полностью избавиться от болезни и продолжить полноценную жизнь. Для раннего обнаружения рака молочной железы женщинам старше 40 лет необходимо ежегодно проходить маммографию. Ее выполняют бесплатно по полису ОМС по направлению поликлиники или женской консультации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.