Врачи Подмосковья спасли 4-летнего ребенка после укуса гадюки
Фото - © Пресс-служба Минздрава МО
В детское хирургическое отделение Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил 4-летний ребенок с укусом змеи правой ноги, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Инцидент произошел во время прогулки на даче. Родители незамедлительно обратились в детскую больницу. По словам врачей, пациент поступил с сильным отеком конечности, одна нога была больше другой. Специалисты сразу назначили пациенту все необходимое лечение.
«Зачастую ребенок не осознает, что его укусила змея, и говорит, что наколол ногу в траве. В последствие, на конечности появляются характерные синие пятна и выраженный отек. При внимательном осмотре можно найти место укуса — две маленькие ранки от зубов змеи. Лечение детей с укусами ядовитых змей включает в себя проведение специфической терапии — противозмеиная сыворотка, гормональная и антибактериальная терапия. При своевременно начатом лечении прогноз благоприятный и угрозы жизни и здоровью ребенка не будет», — прокомментировал заведующий детским хирургическим отделением МОЦОМДа Владимир Трунов.
На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение. Специалисты МОЦОМДа напоминают, что в случае укуса змеи необходимо обеспечить покой ребенка и срочно доставить его в больницу, где ему окажут квалифицированную медицинскую помощь. Врачи центра отмечают, что если заниматься самолечением и вовремя не обратиться за медицинской помощью, последствия могут быть неблагоприятными. Госпитализация после укусов змей показана всегда и в максимально короткие сроки, независимо от возраста и самочувствия пострадавшего.
Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.
Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.
«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.