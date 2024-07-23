Врачи Подмосковья спасли 4-летнего ребенка после укуса гадюки

Инцидент произошел во время прогулки на даче. Родители незамедлительно обратились в детскую больницу. По словам врачей, пациент поступил с сильным отеком конечности, одна нога была больше другой. Специалисты сразу назначили пациенту все необходимое лечение.

«Зачастую ребенок не осознает, что его укусила змея, и говорит, что наколол ногу в траве. В последствие, на конечности появляются характерные синие пятна и выраженный отек. При внимательном осмотре можно найти место укуса — две маленькие ранки от зубов змеи. Лечение детей с укусами ядовитых змей включает в себя проведение специфической терапии — противозмеиная сыворотка, гормональная и антибактериальная терапия. При своевременно начатом лечении прогноз благоприятный и угрозы жизни и здоровью ребенка не будет», — прокомментировал заведующий детским хирургическим отделением МОЦОМДа Владимир Трунов.

На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение. Специалисты МОЦОМДа напоминают, что в случае укуса змеи необходимо обеспечить покой ребенка и срочно доставить его в больницу, где ему окажут квалифицированную медицинскую помощь. Врачи центра отмечают, что если заниматься самолечением и вовремя не обратиться за медицинской помощью, последствия могут быть неблагоприятными. Госпитализация после укусов змей показана всегда и в максимально короткие сроки, независимо от возраста и самочувствия пострадавшего.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.