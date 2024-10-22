Врачи Подмосковья рассказали о профилактике йододефицита у детей

21 октября прошел Всемирный день профилактики йододефицита. К чему ведет недостаток йода в организме, какие симптомы могут говорить о его дефиците и как восполнить нехватку этого микроэлемента, рассказали врачи НИКИ детства, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Йод участвует в производстве гормонов щитовидной железы, и чаще всего мы его получаем через пищу. Если в отдельно взятом регионе в почве его мало, то и в продуктах йода будет мало. Москва и Московская область — это тоже йододефицитные регионы, поэтому ребенку необходимо йод дополнительно компенсировать. Дефицит микроэлемента может приводить к таким состояниям, как диффузный токсический зоб, то есть увеличение объема щитовидной железы», — отметила главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Таким образом, необходимо следить за тем, что ест ребенок. И если в питании мало рыбы, морепродуктов, то нужно дополнительно использовать йодированную соль. Важно сказать, что готовить с ней нельзя, а можно лишь солить готовое блюдо. При этом в течение года потребление йода должно быть равномерным. В районах, где йод в почве и воде недостаточен, йодированная соль помогает избежать йододефицита.

«Йододефицит в организме очень коварен. Его симптомов как таковых может и не быть. На нехватку йода могут указывать запоры, выпадение волос, сухость кожи, а также снижение памяти и умственных способностей. Если родители по каким-то причинам заподозрили йододефицит у ребенка и хотят посмотреть анализы ребенка, то их должен назначить врач. Он же назначает и другие необходимые обследования, в частности УЗИ щитовидной железы. Также не следует самостоятельно принимать йодосодержащие препараты, поскольку их тоже должен выписать специалист», — добавила заведующая отделением эндокринологии НИКИ детства Асиет Тлиф.

Чтобы гормоны щитовидной железы производили необходимое количество гормона, важно, чтобы питание ребенка было сбалансированным и разнообразным. Йод можно получить из рыбы, креветок, кальмаров, печени трески, морской капусты, а также из молочных продуктов, куриных яиц и мяса. Также некоторое количество йода содержат гречка, баклажаны, шпинат, помидоры, свекла, морковь, сельдерей, фейхоа, чернослив, финики и хурма.

За обеспечением жителей Подмосковья качественной медпомощью следит министерство здравоохранения региона. Оно продолжает закупать в больницы и поликлиники новое медицинское оборудование. Это различные комплексы для электрохирургии, лечения неврологических отклонений, восстановления после перенесенных заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Поступает новое «тяжелое» оборудование для проведения диагностики: КТ, МРТ, рентгеноаппараты, флюорографы и маммографы. Такая медтехника в «цифре» позволяет оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.