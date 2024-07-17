Врачи Подмосковья рассказали, как вакцинация защищает ребенка от туберкулеза

В июле 1921 года была создана вакцина БЦЖ от туберкулеза, который на протяжении многих веков уносил тысячи жизней. Название BCG (БЦЖ) пошло от имен двух французских врачей, которые открыли вакцину — К. Герен и А. Кальмет (bacille de Calmette et de Guerin). И сегодня БЦЖ остается самой действенной противотуберкулезной вакциной, обязательной во многих странах, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Вакцина БЦЖ, попадая в организм новорожденного, активизирует его иммунную систему. Благодаря прививке у ребенка появляются антитела, которые включаются в борьбу с микробами и бактериями из внешней среды. Таким образом вырабатывается длительный иммунитет к туберкулезу, к тяжелым формам инфекции», — пояснила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

В составе прививки БЦЖ ослабленные живые микобактерии, которые раздражают иммунную систему, поэтому после введения вакцины возникает местная реакция — покраснение, набухание.

«Не нужно мазать место укола йодом или антигистаминным гелем, заклеивать пластырем. Важно показать ребенка педиатру через определенное время, специалист оценит результат прививки. Если ребенка по каким-то причинам не привили в первый месяц жизни, то можно получить вакцину в поликлинике по месту жительства. Но прежде потребуется проба Манту», — добавила врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.

Вакцинация БЦЖ обязательна согласно российскому национальному календарю прививок. На портале «Детство» можно подробнее ознакомиться с графиком вакцинации ребенка.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.