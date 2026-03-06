Врачи Подмосковья рассказали, как подготовить ребенка к пополнению в семье

Специалисты НИКИ детства в Подмосковье объяснили, как помочь старшему ребенку принять рождение брата или сестры и избежать ревности. Рекомендации дали родителям в рамках подготовки к появлению второго малыша, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Появление второго ребенка — радостное, но непростое событие для семьи. Психологический комфорт старшего ребенка становится важной частью подготовки к рождению малыша.

Специалисты рекомендуют сообщать о пополнении, когда беременность уже очевидна, но не слишком рано. Дошкольникам лучше рассказать об этом за 2–3 месяца до родов, чтобы ожидание не оказалось утомительным. Родителям советуют говорить простыми словами, использовать сказки и истории о появлении детей.

Врачи подчеркивают, что не стоит обещать, будто «ничего не изменится», поскольку перемены неизбежны. Ревность — нормальная реакция, и стыдить за нее нельзя. Фразы «ты же большой, потерпи» могут усилить чувство отверженности.

«Ревность старшего ребенка — это не каприз, а страх потерять любовь родителей. Задача взрослых — показать, что любовь не делится, а умножается. Каждый ребенок остается уникальным и любимым. Правильная подготовка помогает превратить потенциальный стресс в радостное ожидание и формирует теплые отношения между детьми на всю жизнь».

Такое мнение выразила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Родителям советуют вовлекать старшего ребенка в подготовку к рождению малыша: предложить выбрать имя, одежду или игрушки. Полезно читать книги о появлении брата или сестры и подчеркивать новые возможности — например, что у ребенка появится друг и партнер по играм.

После рождения младшего важно уделять старшему личное время: читать, играть, обнимать. Разрешение помогать в уходе за малышом формирует чувство значимости. Адаптация может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, поэтому взрослым следует сохранять терпение и поддерживать теплую атмосферу в семье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.