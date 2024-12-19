Врачи Подмосковья рассказали, как пережить нехватку солнечного света зимой

Нехватка солнечного света ощущается зимой особенно остро, так как сокращается световой день. Часто родители отмечают снижение настроения и активности у детей. Как компенсировать нехватку солнца зимой, рассказали врачи НИКИ детства, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Прежде всего, от нехватки солнечного света страдает циркадный ритм ребенка — появляются проблемы с засыпанием и сном, возможно снижение активности и частое плохое настроение. Второе возможное последствие — снижение выработки витамина D, что выражается частыми простудами, повышенной утомляемостью, запорами, замедленным заживлением ран, повышенным выпадением волос, нарушением сна, снижением памяти и внимания», — перечислила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В зимний период, когда солнечного света становится совсем мало можно прибегнуть к различным хитростям: почаще выходить на улицу в солнечные дни, открывать шторы, чтобы больше света попадало в помещение, использовать специальные лампы для светотерапии.

«С точки зрения химии витамин D — это не просто витамин, а гормон. Лучший его источник — синтез в коже под действием солнца. Но когда солнца нет, один из вариантов — получить этот витамин с едой. И лидером по количеству витамина Д является жирная рыба, особенно дикий лосось. Кроме того, можно включить в рацион ребенка индейку, яичный желток, печень, сыр, творог, молоко, сливочное масло, петрушку, апельсины», — добавила заведующая отделением эндокринологии НИКИ детства Асиет Тлиф.

Не стоит забывать, что избыточное потребление витамина D может быть вредным для почек, легких, сердца и сосудов. Поэтому не назначайте витамины ребенку самостоятельно или по совету знакомых, а обратитесь к врачу. На основе анализов специалист подберет подходящий препарат и дозировку.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.