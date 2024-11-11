Врачи Подмосковья поучаствовали в «Дерматологических чтениях в педиатрии»

Врачи-дерматовенерологи Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера приняли участие в Х юбилейной Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Дерматологические чтения в педиатрии», которая прошла 9 ноября 2024 года в Москве, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Ежегодное мероприятие является научно-образовательной площадкой по обмену опытом и направлено на совершенствование оказания медицинской помощи детям со сложной и многогранной дерматологической патологией.

В рамках научной программы обсуждались актуальные вопросы лечения кожных заболеваний у детей, включая редкие клинические случаи, результаты последних научных исследований и новые подходы к диагностике и терапии. Особое внимание было уделено современным методам ведения пациентов с генодерматозами, аутоиммунными и аутовоспалительными кожными патологиями, а также дерматоскопической диагностике и тактике лечения различных новообразований кожи у детей.

«Наши сотрудники регулярно повышают уровень знаний, обучаясь в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе посещая научно-практические мероприятия, направленные на улучшение качества медицинской помощи детям с дерматологическими заболеваниями», — отмечает главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии министерства здравоохранения Московской области, кандидат медицинских наук Юлия Матушевская.

Подобные мероприятия позволяют укрепить профессиональные контакты, а также повысить уровень квалификации специалистов, что в свою очередь приведет к более эффективному лечению и профилактике кожных заболеваний в Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.