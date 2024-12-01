Врачи Подмосковья пояснили, что псориаз не делает человека опасным для общества

Московский областной клинический кожно-венерологический диспансер рассказывает об одном из наиболее распространенных заболеваний кожи, поражающем примерно 2-4% населения мира. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Псориаз — хроническое заболевание кожи, в основе которого лежат генетическая предрасположенность, нарушение работы иммунной, эндокринной, нервной систем, а также внешние факторы, такие как стресс, инфекции, алкоголь или прием некоторых лекарств. Вследствие сбоя в иммунной системе начинается воспаление, которое приводит к неправильному размножению клеток, вызывая появление характерных псориатических бляшек, шелушение и иногда зуд.

Важно понимать, что псориаз не делает человека опасным для общества. Заболевание не может передаваться окружающим ни в бассейнах, ни в спортивных залах, ни на приеме у врача, поскольку появляется из-за внутренних сбоев в организме. Так, пациенты с псориазом могут вести полноценную жизнь, не опасаясь заразить окружающих.

Для того, чтобы подобные заболевания кожи не вызывали физический дискомфорт, психологический стресс и сопутствующие болезни, в учреждении оказывается высококвалифицированная помощь врачами-дерматовенерологами с использованием самых современных методов диагностики и лечения, включая ПУВА-терапию и терапию генно-инженерными биологическими препаратами.

Это заболевание, которое можно контролировать. Записаться на прием к врачу-дерматовенерологу, который подберет индивидуальную стратегию терапии, учитывая особенности организма и степень тяжести, можно по телефону контакт-центра 122.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.