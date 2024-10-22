Врачи Подмосковья напомнили о пользе овощей и фруктов для детского организма

В рацион ребенка нужно обязательно включать фрукты и овощи. Каждый вид овощей, фруктов или ягод содержит свои питательные вещества, поэтому рекомендуется составлять недельное меню так, чтобы там были разнообразные растительные продукты, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В России проходит Всероссийская неделя популяризации потребления овощей и фруктов.



«Овощи и фрукты содержат правильные углеводы, пищевые волокна, клетчатку. Эти вещества участвуют в обменных процессах, поддерживают необходимый состав микрофлоры кишечника, поддерживают работоспособность организма, улучшают память, ускоряют восстановление мышечной ткани, что особенно важно в детском возрасте. Кроме того, фрукты и овощи богаты водой, в некоторых плодах содержится до 95%. Вода способствует выведению конечных продуктов обмена веществ и токсинов. И конечно, фрукты и овощи — это огромное количество витаминов. Они повышают иммунитет ребенка, улучшают работу нервной системы, дарят энергию и бодрость, помогают правильно развиваться», — отметила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Полезны для детей не только свежие овощи и фрукты, но также замороженные и сушеные. Чтобы сохранить полезные вещества, лучше всего использовать щадящие методы кулинарной обработки: тушить, варить, готовить на пару или запекать овощи.

«Употреблять или готовить продукты следует сразу же после чистки: это поможет максимально сохранить в них полезные вещества. Помните, что количество витаминов и полезных минералов снижается, если нарезанные овощи долго находятся в воде, а также если готовая пища хранится более 2-х часов или несколько раз разогревается. Важное условие — тщательное мытье. На поверхности овощей и фруктов могут быть не только земля и песок, но и возбудители инфекционных и паразитарных заболеваний. Сырые овощи, фрукты и зелень можно выдержать в соленом растворе в течение 10 минут с последующим ополаскиванием проточной водой», — добавила врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова.

Если дети по каким-то причинам отказываются от овощей и фруктов, начните с себя — подайте пример. Дети должны видеть, как родители с удовольствием едят эти продукты. Приготовьте вместе овощное рагу или фруктовый салат. Пищевые привычки всегда идут из семьи. Правильное питание — залог здоровья и гармоничного физического развития ребенка.

Один из приоритетов работающего в Московской области министерства здравоохранения — расширение доступности медпомощи для населения. Чтобы сделать обращение за помощью еще более комфортным, в рамках цифровизации услуг был запущен портал «Здоровье». Там можно, не выходя из дома, записаться на прием к врачу, получить телемедицинскую консультацию, вызвать врача на дом, заказать 9 видов медицинских справок. Еще сервис позволяет ознакомиться с результатами визита к специалисту, лабораторных исследований, выданными направлениями и др. С начала года жители Подмосковья через портал более 1,5 млн раз оформили запись к врачу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.