Врачи областного перинатального центра помогли женщине стать мамой в 11-й раз

Врачи Московского областного перинатального центра помогли появиться на свет 11 ребенку в семье жительницы Балашихи. Мальчик с весом 3 070 граммов и ростом 50 сантиметров назвали Иваном. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

На протяжении всей беременности медики внимательно следили за состоянием пациентки. Благодаря их профессиональной поддержке роды прошли благополучно.

«Беременность протекала хорошо, роды прошли естественным путем и без осложнений. Это уже девятые роды этой женщины у нас — мы ее хорошо знаем и всегда рады видеть в стенах центра. Для нас важно, что женщины возвращаются и доверяют нам здоровье своих детей», — рассказала врач акушер-гинеколог Татьяна Павлычева.

В дружной семье пациентки теперь растет 7 девочек и 4 мальчика. Дети поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах и занимаются в творческих коллективах города.

«Мы с мужем всегда мечтали о большой и дружной семье. Для нас дети — это радость и смысл жизни. Я благодарна врачам и медсестрам центра за заботу, внимание и профессионализм. Здесь я уже чувствую себя как дома», — поделилась роженица.

На данный момент мама с ребенком чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.