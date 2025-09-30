Врачи объяснили, почему сонливость после еды может быть тревожным симптомом

Сонливость после еды может указывать на проблемы с желудочно-кишечным трактом или нарушенный режим сна, считают врачи. Специалисты советуют обращать внимание на частую усталость после приема пищи и корректировать образ жизни, сообщает «Крымская газета» .

Постпрандиальная сонливость — желание поспать после еды — считается нормальным явлением. Однако если без дневного сна становится сложно работать или заниматься делами, это может быть признаком нарушений в организме.

Врачи отмечают, что сонливость после еды может быть связана с циркадными ритмами, когда организм естественно стремится к отдыху в определенное время суток. После приема пищи активность мозга снижается, чтобы направить энергию на пищеварение. Кроме того, в крови повышается уровень серотонина и мелатонина, что усиливает желание поспать.

Врач-микрохирург, ортопед и мануальный терапевт Руслан Масгутов пояснил, что сильная сонливость после еды может свидетельствовать о проблемах с усвоением энергии из пищи и нарушениях работы желудочно-кишечного тракта.

Старший преподаватель кафедры патофизиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, гастроэнтеролог Екатерина Титова добавила, что постоянная усталость после еды может быть связана с переутомлением, недосыпом или низкой моторикой желудка. Она рекомендовала не ложиться после еды, а оставаться в вертикальном положении и заниматься легкой активностью, особенно вечером.

«После приема пищи лучше пройтись или заняться делами, чтобы избежать осложнений, таких как грыжа пищеводного отверстия диафрагмы или дискомфорт в пищеводе», — предупредила Титова.

Сонливость могут вызывать и определенные продукты. К ним относятся источники мелатонина (ячмень, кукуруза, яйца, грибы, рыба, ягоды), продукты, богатые триптофаном (курица, молочные продукты, орехи), а также простые углеводы и жирная пища. Врачи советуют отдавать предпочтение легким блюдам — овощам, фруктам, супам-пюре, особенно в вечернее время.

