Врачи объяснили, когда искривленная носовая перегородка становится опасной

Заведующая оториноларингологическим отделением городской больницы № 7 Симферополя Ольга Лашко заявила, что искривление носовой перегородки встречается у большинства людей и часто не вызывает проблем, однако при выраженных нарушениях может привести к хроническим воспалениям, головным болям и даже кислородному голоданию мозга, сообщает «Крымская газета» .

Искривление носовой перегородки наблюдается примерно у 70–80% людей, причем у мужчин оно встречается чаще из-за травм. В большинстве случаев отклонение незначительно и не мешает дыханию, однако при сильном искривлении могут возникать постоянная заложенность носа, хронические головные боли, кровотечения и ощущение усталости из-за недостатка кислорода.

«На стороне грубого искривления часто возникает гайморит или отит. Не прооперировав перегородку, мы не можем вылечить гайморит — пазуха плохо вентилируется. Развивается порочный круг», — рассказала Лашко.

Самостоятельно определить искривление невозможно — для диагностики необходим осмотр специалиста с использованием эндоскопии или компьютерной томографии. С возрастом компенсаторные возможности организма снижаются, и ранее незаметные проблемы могут привести к серьезным хроническим заболеваниям.

Сейчас доступны современные методы диагностики, включая видеориноскопию и КТ-сканирование. Если искривление мешает дыханию и вызывает воспаления, исправить его можно только хирургическим путем — с помощью эндоскопической септопластики. Эта операция малотравматична, проводится без внешних разрезов, а восстановление занимает 10–14 дней. Риски осложнений минимальны.

Лашко подчеркнула, что искривление перегородки может провоцировать синдром обструктивного апноэ сна, опасный для сердца и мозга.

За последние 10 лет количество операций по выпрямлению перегородки в России выросло на 30% благодаря развитию эндоскопических технологий. Спортсмены также часто делают септопластику для повышения выносливости, а современные клиники используют 3D-визуализацию для индивидуального планирования операций.