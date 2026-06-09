Врачи объяснили, когда боль в мышцах требует невролога

Мышечное напряжение возникает из-за сидячей работы, стресса и слабых мышц. Но ночная, жгучая или отдающая в конечности боль требует врача, сообщает «Крымская газета» .

Массажист, практик восточной медицины и остеопат Роман Дзюбенко назвал мышечным зажимом хроническое напряжение мышцы даже в покое. Причинами бывают физический труд, работа за компьютером, сколиоз, остеохондроз, стресс и дефицит калия или магния.

«Если мышцы слабые, они будут постоянно перенапрягаться, и боль вернется. Поэтому нужен комплекс: движение, упражнения, нормальная физическая нагрузка и восстановление», — пояснил Дзюбенко.

Дзюбенко предупредил: не любую боль можно «размассировать». Ночная боль, онемение, отек, прострелы или отдача в руку или ногу — повод идти к неврологу. Жгучая и «электрическая» боль может быть нейропатической; массаж при ней опасен.

Массажист Феликс Файзиев считает, что телесное напряжение может быть связано с эмоциями. По его словам, эффект дает курс, а не один сеанс, и без изменения образа жизни результат долго не держится.

Невролог Наталия Матяжова уточнила: в медицине это мышечно-тонический болевой синдром. Врачи исключают опухоли, воспаления, неврологические патологии и отраженную боль при болезнях внутренних органов.

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