Врачи НИКИ рассказали о важности ранней диагностики диабета у детей и поддержке

С 10 по 16 ноября по инициативе Минздрава РФ проходит Всероссийская неделя борьбы с диабетом, направленная на повышение осведомленности о профилактике, ранней диагностике и лечении сахарного диабета у детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Сахарный диабет — это хроническое заболевание, при котором нарушается выработка или действие инсулина — гормона, регулирующего уровень глюкозы в крови. При диабете 1 типа в организме разрушаются клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. Чаще развивается в детстве или юности, требует пожизненной инсулинотерапии. Диабет 2 типа связан с инсулинорезистентностью: клетки организма хуже реагируют на инсулин. Обычно возникает у взрослых (все чаще у подростков), часто связан с избыточным весом.

«Диабет — не приговор. Современные методы лечения и поддержка позволяют детям с этим диагнозом расти активными, учиться и мечтать о будущем», — отмечает директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Первыми признаками диабета являются:

повышенная жажда;

частое мочеиспускание;

быстрая утомляемость;

потеря веса;

сухость кожи.

При их появлении важно сразу обратиться к специалисту — записаться на прием к детскому эндокринологу можно по направлению от участкового педиатра по месту жительства через систему ЕМИАС.

«Раннее обращение к специалисту помогает не только быстрее стабилизировать состояние ребенка, но и снизить риск осложнений в будущем. Важно не откладывать визит при первых тревожных признаках», — подчеркнула заведующая детским отделением эндокринологии Мария Симакова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.