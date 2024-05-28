Врачи НИКИ детства выступят на конгрессе «5П Детская медицина» в Гомеле

Международный научно-образовательный форум «5П Детская медицина» стартовал в белорусском Гомеле. НИКИ детства является соорганизатором конгресса. Директор института, профессор Нисо Одинаева и замдиректора по науке Елена Кондратьева также выступают сопредседателями оргкомитета форума. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Кроме того, наши доктора представят свои доклады, посвященные самым актуальным исследованиям в медицине. Нисо Одинаева выступит с актовой лекцией «Охрана здоровья детей: реальность и перспектива». Елена Кондратьева расскажет про основные тренды детской медицины.

«У НИКИ детства сложилось очень плодотворное сотрудничество с Гомельским государственным медицинским университетом. Совместно мы проводим масштабные научные форумы, конференции, реализуем различные проекты, направленные на развитие компетенций детских врачей двух стран и развитие детского здравоохранения. И конечно, регулярно обмениваемся опытом и успешными наработками с белорусскими коллегами», — рассказала главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева.

На торжественном открытии форума директору НИКИ детства было присвоено звание «Почетный доктор» Гомельского государственного медицинского университета. Это звание присваивается людям, чья деятельность оказала значительное влияние на развитие вуза и рост его престижа.

На круглых столах и научных секциях конгресса также выступят врачи НИКИ детства — ведущие специалисты в области детской медицины, профессора и доктора наук. Они представят самые последние, прорывные открытия в лечении сложных и редких детских заболеваний, поделятся выводами своих многолетних исследований с коллегами из других стран.

Международный конгресс «5П Детская медицина» в Гомеле продлится до 29 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.