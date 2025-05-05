Врачи НИКИ детства вылечили опасное заболевание у ребенка

В НИКИ детства обратилась мама с 12-летним ребенком. После возвращения из детского лагеря, где мальчик проводил весенние каникулы, у ребенка начались боли в животе, которые сопровождались кишечным расстройством. Мама пыталась лечить сына самостоятельно, но вскоре подросток начал жаловаться на боль в суставах, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«По клинической картине и опросу, наш специалист заподозрил иерсиниоз. Анализы крови и посев кала на выявление возбудителя подтвердили предполагаемый диагноз. Иерсиниоз— инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия рода Yersinia. Без лечения инфекция может поражать различные органы и системы организма, в данном случае у ребенка пострадали суставы. Коварство иерсиниоза в том, что он маскируется под обычное кишечное расстройство», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Заражение происходит при употреблении плохо вымытых овощей и фруктов. Попадая в организм, бактерии проникают в слизистую оболочку кишечника, где начинают размножаться и выделять токсины. Это приводит к воспалению слизистой оболочки и нарушению функции кишечника.

«Симптомы иерсиниоза могут варьироваться в зависимости от тяжести инфекции и пораженных органов. Основные признаки заболевания: боль в животе, диарея, тошнота, рвота, снижение аппетита, лихорадка, озноб, слабость, головная боль, поражение суставов, боль, ограничение подвижности, может наблюдаться увеличение лимфатических узлов», — перечислила врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.

Важно помнить, что лечение иерсиниоза должно проводиться под наблюдением врача. Самолечение приводит к осложнениям и ухудшению состояния. Профилактика иерсиниоза — это тщательное мытье овощей и фруктов, а также других продуктов, на которых могут быть выделения грызунов. И конечно, мытье рук перед едой, после посещения туалета и контакта с животными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.