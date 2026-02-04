Врачи НИКИ детства в Подмосковье поддерживают донорство костного мозга

В Подмосковье с 2 по 8 февраля проходит Неделя профилактики онкологических заболеваний, приуроченная ко Всемирному дню борьбы против рака. Врачи НИКИ детства активно участвуют в донорском движении и информируют о важности трансплантации стволовых клеток, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

С 2 по 8 февраля в России проводится Неделя профилактики онкологических заболеваний, приуроченная ко Всемирному дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля. Главная цель акции — повысить осведомленность о профилактике, ранней диагностике и современных методах лечения онкозаболеваний.

Одним из эффективных методов лечения тяжелых онкологических заболеваний является трансплантация стволовых клеток. Для этого используются три источника: костный мозг, периферическая кровь и пуповинная кровь. Если у пациента нет подходящего родственника-донора, поиск проводится через регистры доноров костного мозга.

Сотрудники НИКИ детства активно поддерживают донорское движение. Главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Екатерина Паснова отметила, что донорство костного мозга — это возможность подарить человеку будущее.

В России зарегистрировано более 200 тысяч потенциальных доноров костного мозга, однако для полного обеспечения пациентов требуется расширение базы. Донором может стать каждый здоровый человек. Подробная информация о вступлении в федеральный регистр доступна на сайте kmdonor.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.