Врачи НИКИ детства рассказали, когда гаджеты становятся врагами подростков

сегодня в 17:43

Цифровое выгорание — это хроническое напряжение, вызванное бесконечным потоком уведомлений, стрессом от сравнения себя с другими в соцсетях и потерей контроля над временем. Ребенок словно находится в капкане: он хочет отключиться от сети, но боится пропустить что-то важное, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Как проявляется цифровое выгорание у подростков:

Замкнутость и раздражительность;

Резкое снижение мотивации и интереса к учебе;

Длительное время за экраном (8-10 часов в день);

Хроническая усталость (даже после отдыха);

Проблемы со сном, бессонница;

Потеря интереса к офлайн-активностям.

Со временем подобное состояние может привести к депрессии, тревожному расстройству или социальной изоляции.

Почему подростки особенно уязвимы:

Стремление постоянно быть «на связи»;

Стресс от сравнения себя с другими в соцсетях;

Трудности с контролем времени;

Дистанционное обучение, усиливающее экранную нагрузку.

Особенно уязвимы дети с повышенной тревожностью, низкой самооценкой и проблемами в общении в реальной жизни.

Что могут сделать родители:

Установить здоровые цифровые границы. Можно ввести цифровой комендантский час, который подразумевает отключение устройства за 1,5 часа до сна. Спальню стоит признать зоной без гаджетов.

Создавать альтернативы экрану. Для борьбы с цифровым выгоранием лучше всего чаще инициировать живое общение. Устраивать совместные прогулки и ужины без гаджетов, вместе заниматься спортом и творчеством.

Подавать достойный пример. Родители должны демонстрировать осознанное отношение к гаджетам. Стараться не использовать их во время семейного общения.

Врачи НИКИ детства рекомендуют обратиться к специалисту, если подросток:

Отстраняется от семьи и друзей;

Теряет интерес ко всему, кроме времени в сети;

Пропускает учебу;

Постоянно жалуется на усталость, душевную пустоту и плохой сон.

«Мы не призываем отказываться от технологий. Мы предлагаем использовать их с умом. Гаджет должен служить человеку, а не управлять им. Научить этому — главная задача родителей», — подчеркивает директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.