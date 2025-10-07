Врачи НИКИ детства рассказали, когда гаджеты становятся врагами подростков
Фото - © создано в шедевруме/НИКИ детства
Цифровое выгорание — это хроническое напряжение, вызванное бесконечным потоком уведомлений, стрессом от сравнения себя с другими в соцсетях и потерей контроля над временем. Ребенок словно находится в капкане: он хочет отключиться от сети, но боится пропустить что-то важное, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Как проявляется цифровое выгорание у подростков:
- Замкнутость и раздражительность;
- Резкое снижение мотивации и интереса к учебе;
- Длительное время за экраном (8-10 часов в день);
- Хроническая усталость (даже после отдыха);
- Проблемы со сном, бессонница;
- Потеря интереса к офлайн-активностям.
Со временем подобное состояние может привести к депрессии, тревожному расстройству или социальной изоляции.
Почему подростки особенно уязвимы:
- Стремление постоянно быть «на связи»;
- Стресс от сравнения себя с другими в соцсетях;
- Трудности с контролем времени;
- Дистанционное обучение, усиливающее экранную нагрузку.
Особенно уязвимы дети с повышенной тревожностью, низкой самооценкой и проблемами в общении в реальной жизни.
Что могут сделать родители:
Установить здоровые цифровые границы. Можно ввести цифровой комендантский час, который подразумевает отключение устройства за 1,5 часа до сна. Спальню стоит признать зоной без гаджетов.
Создавать альтернативы экрану. Для борьбы с цифровым выгоранием лучше всего чаще инициировать живое общение. Устраивать совместные прогулки и ужины без гаджетов, вместе заниматься спортом и творчеством.
Подавать достойный пример. Родители должны демонстрировать осознанное отношение к гаджетам. Стараться не использовать их во время семейного общения.
Врачи НИКИ детства рекомендуют обратиться к специалисту, если подросток:
- Отстраняется от семьи и друзей;
- Теряет интерес ко всему, кроме времени в сети;
- Пропускает учебу;
- Постоянно жалуется на усталость, душевную пустоту и плохой сон.
«Мы не призываем отказываться от технологий. Мы предлагаем использовать их с умом. Гаджет должен служить человеку, а не управлять им. Научить этому — главная задача родителей», — подчеркивает директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
