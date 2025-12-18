Врачи НИКИ детства рассказали, как правильное питание формирует здоровье ребенка

В продолжение информирования о неделе Минздрава, посвященной ответственному отношению к здоровью, нельзя недооценивать влияние пищевых привычек ребенка. Сформированные в раннем возрасте пищевые привычки определяют не только физическое развитие ребенка, но и его отношение к собственному здоровью на протяжении всей жизни. Родители, осознанно выстраивая рацион своего ребенка, закладывают фундамент для формирования культуры заботы о себе — важнейшего навыка в современном мире. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В первые годы жизни организм ребенка особенно восприимчив к внешним влияниям, включая качество и состав пищи. Несбалансированное или избыточное питание может привести к нарушениям обмена веществ, задержке роста, снижению иммунитета и формированию предрасположенности к хроническим заболеваниям во взрослом возрасте. В то же время регулярное употребление разнообразных продуктов, богатых витаминами, минералами и клетчаткой, способствует гармоничному развитию, укреплению иммунной системы и формированию устойчивой привычки к здоровому образу жизни.

«Когда ребенок видит, что родители выбирают полезную еду не из-за строгих запретов, а из собственного желания и заботы о своем здоровье, он усваивает эту модель поведения как норму», — отмечает директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Родителям важно помнить: правильное питание — это не диета, а образ жизни. Оно должно быть стабильным, разнообразным и адаптированным под возрастные особенности ребенка. Специалисты рекомендуют соблюдать режим питания (4–5 приемов пищи в день), исключить переедание и минимизировать количество полуфабрикатов, сладостей и фастфуда.

«Дети не рождаются с предпочтением к сладкому или жирному — они учатся этому, наблюдая за взрослыми. Если в семье принято есть овощи, фрукты, каши и молочные продукты, ребенок будет считать это естественным. Ключевое правило — не запрещать, а предлагать. Запреты порождают дефицит, а дефицит — компульсивное потребление», — подчеркивает заведующая отделом организации лечебного питания, врач-диетолог Анна Басова.

Формирование привычки заботиться о себе начинается с малого: с выбора свежего яблока вместо конфеты, с совместного приготовления полезного завтрака, с объяснения, почему молоко полезнее газировки. Эти маленькие шаги складываются в большую картину — здоровое поколение, умеющее ценить свое здоровье и принимать осознанные решения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.