Врачи НИКИ детства помогли ребенку с заболеванием щитовидной железы

В Научно-исследовательский клинический институт (НИКИ) детства поступила 12-летняя девочка с жалобами на боли в области сердца, учащенное сердцебиение, одышку и потливость в течение последних трех месяцев. При осмотре ребенка врачи отметили характерную выпуклость глаз и по совокупности признаков заподозрили диффузный токсический зоб, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Диффузный токсический зоб или болезнь Грейвса-Базедова — это заболевание, при котором щитовидная железа увеличивается в размерах и начинает вырабатывать слишком много гормонов. Это состояние называется тиреотоксикозом. У человека с таким заболеванием могут проявляться: повышенная возбудимость, раздражительность, потеря веса, учащенное сердцебиение, потливость, одышка, небольшая постоянная температура. Может быть и увеличение глазной щели», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Болезнь требует особого внимания, особенно у детей, так как негативно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы и может привести к проблемам с сердцем или надпочечниками. Особую опасность для жизни представляет тиреотоксический криз.

«Сразу же мы провели полное обследование ребенка. Подтвердив наши предположения, мы разработали оптимальную схему терапии, учитывая все особенности заболевания и возраст ребенка. Благодаря своевременному лечению антитиреоидными препаратами удалось подавить выработку тиреоидных гормонов. Сразу же у девочки ушли все неприятные симптомы, которые сопровождали заболевание», — добавила врач-эндокринолог НИКИ детства Мария Симакова.

Сейчас ребенок выписан домой и чувствует себя хорошо.

С 19 по 25 мая в России проходит неделя профилактики заболеваний эндокринной системы. Врачи отмечают, что для диагностики развития тяжелых форм тиреотоксикоза необходимо регулярно проходить диспансерное наблюдение, особенно если в семье были заболевания щитовидной железы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.