Врачи НИКИ детства Подмосковья развеяли 5 главных мифов об иммунитете

Неделя поддержания и укрепления иммунитета проходит в России с 24 февраля по 2 марта. В рамках нее врачи НИКИ детства решили развеять 5 главных мифов про иммунитет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Одним из самых распространенных является миф о том, что из-за холода, ветра или сквозняка можно заболеть. На самом деле болезни вызывают вирусы и бактерии, а не погодные условия. Хотя переохлаждение может снизить иммунные функции, оно не является прямой причиной заболевания. Еще часто можно услышать, что если ребенок часто болеет, то у него слабый иммунитет. Но нельзя судить о состоянии иммунной системы ребенка только по тому, как часто он болеет. Заболеваемость зависит от множества факторов: количества патогенных частиц, которые попадают в организм, контагиозности (заразности) вируса и того, сталкивался ли организм ребенка с этим вирусом ранее» — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Третий миф связан с положительным влиянием некоторых продуктов на иммунитет. Не стоит перекармливать ребенка медом и малиновым вареньем, чесноком и луком, или давать в большом количества йогурты и кефир с приставкой био-. Эти продукты имеют опосредованное отношение к иммунитету и могут вызвать аллергию. Поэтому не стоит переоценивать их влияние на защитные силы организма.

«Часто слышу миф о том, что иммунитет может быть только врожденным, и если его нет, то он ниоткуда не возьмется. В реальности: иммунитет может быть как врожденным, так и приобретенным. Врожденный иммунитет может быть видовым и индивидуальным. Например, у людей есть врожденный абсолютный иммунитет от чумы коров — это видовой иммунитет, приобретенный в процессе эволюции. Индивидуальный врожденный иммунитет передается ребенку от родителей через гены. А приобретенный иммунитет — это способность организма распознавать и уничтожать конкретные патогены, с которыми он уже сталкивался ранее», — добавила заведующая отделением аллергологии и иммунологии НИКИ детства Екатерина Никонова.

Миф 5 — чтобы укрепить иммунитет, достаточно принимать витамины, и чем больше, тем лучше. На самом деле, принимать витамины можно, но перед этим необходимо обязательно сдать анализы и проконсультироваться с врачом, так как избыток некоторых витаминов может навредить. Доктор подберет комплекс, исходя из потребностей и состояния ребенка.

Забота об иммунитете — это не просто приём добавок или употребление определенных продуктов. Это комплексный подход, который включает в себя множество аспектов здорового образа жизни. Берегите здоровье ваших детей, не поддавайтесь на популярные заблуждения и при необходимости обращайтесь за помощью к врачам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.