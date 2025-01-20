Врачи НИКИ детства Подмосковья рассказала о важности профосмотров для детей

С 20 по 26 января в России проходит неделя профилактики неинфекционных заболеваний. Важными и действенными методами предотвращения неинфекционных заболеваний у детей являются регулярные медицинские осмотры. Директор НИКИ детства Нисо Одинаева считает, что профосмотры направлены на своевременное обнаружение проблем или потенциальной предрасположенности к заболеваниям. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Профосмотры, регламентированные приказом № 514н министерства здравоохранения Российской Федерации, позволяют оценить здоровье и уровень развития ребенка. Профилактические осмотры проводятся в установленные возрастные периоды: в год, в 3, в 6, 7, 10, 14, 15, 16 и 17 лет. Проходят они как в детских поликлиниках, так и в образовательных учреждениях (детских садах и школах. Если у врача возникнут подозрения на какое-либо заболевание, ребенка направят на дополнительное обследование в детскую поликлинику по месту прикрепления», — отмечает директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Чаще всего у детей диагностируют такие заболевания, как нарушения в работе костно-мышечной системы, болезни глаз и эндокринные нарушения.

«Благодаря регулярным профилактическим осмотрам можно предотвратить развитие этих и других неинфекционных заболеваний. Задача таких осмотров — вовремя обнаружить проблему или предрасположенность к заболеванию. Это позволяет начать лечение на ранней стадии и избежать серьезных осложнений», — отметила главный педиатр Московской области Нисо Одинаева.

Специалист призвала родителей следить за состоянием здоровья детей, регулярно проходить с ними медицинские осмотры и выполнять рекомендации врачей. Только совместными усилиями можно обеспечить здоровье и благополучие будущего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.