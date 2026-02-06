Врачи НИКИ детства объяснили, как формируется иммунитет у детей в Подмосковье

Иммунитет представляет собой сложную защитную систему, которая ежедневно противостоит вирусам и бактериям. У детей формирование иммунной системы происходит поэтапно: часть защиты передается от матери до рождения и с грудным молоком, а затем ребенок самостоятельно укрепляет иммунитет, сталкиваясь с внешней средой.

Иммунная система включает два уровня защиты. Первый — неспецифический, к которому относятся кожа, слизистые и лейкоциты, выполняющие барьерную функцию. Второй — специфический: лимфоциты запоминают возбудителей и при повторном контакте быстро их уничтожают. Благодаря этому после перенесенных заболеваний или прививок формируется долгосрочная защита.

Врач-аллерголог-иммунолог НИКИ детства Екатерина Никонова отметила, что частые простуды у дошкольников свидетельствуют о естественном процессе формирования иммунитета, а к 6–7 годам система становится более зрелой.

Для поддержки иммунитета необходимы сбалансированное питание, полноценный сон, физическая активность и своевременные прививки. Применять препараты для укрепления иммунитета следует только по назначению врача после обследования, так как их бесконтрольный прием может нарушить естественное развитие защитных механизмов.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева подчеркнула, что здоровье ребенка начинается с профилактики. Регулярные осмотры педиатра позволяют своевременно выявлять особенности иммунного ответа и корректировать образ жизни для эффективной работы защитных сил организма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.