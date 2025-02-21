Врачи Мытищ спасли мужчину, у которого при падении разорвался мочевой пузырь

В Мытищинскую больницу поступил 50-летний мужчина с жалобами на нестерпимую боль в области живота и примеси крови в моче. Как выяснилось, за несколько дней до этого пациент неудачно упал на улице. В тот момент мочевой пузырь был наполнен мочой, произошло резкое давление на область передней брюшной стенки, сравнимое с ударом воздушного шарика с водой об стену. Гидроудар привел к внутрибрюшинному разрыву мочевого пузыря, а отложенное обращение за медицинской помощью — к последующим осложнениям. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Пациент поступил в тяжелом состоянии. Так как по результатам КТ травмы других органов брюшной полости, таких как печень и селезенка, не подтвердились, мною была выбрана минимально инвазивная тактика –лапароскопическая санация и ушивание мочевого пузыря. При ревизии брюшной полости было выявлено большое количество сгустков крови (около 500 мл) и жидкости с примесью крови (900мл). Путем небольшого прокола и установки дополнительно тонкого отсоса, брюшную полость удалось осушить. Но из-за разлива мочи в брюшную полость развился парез — состояние, характеризующееся параличом мускулатуры кишечника и его вздутием. Это ограничивало пространство и затрудняло ход операции. Однако с помощью ассистентов удалось образовать «окно», в котором мы увидели большой поперечный разрыв мочевого пузыря длиной около 6 см. Мы герметично ушили этот разрыв лапароскопически», — сказал заведующий урологическим отделением Зелимхан Лечиев.

Он добавил, что о перация, длившаяся 3 часа, была выполнена всего через 4 прокола в брюшной полости.

Уже на следующий день пациент активизировался, был переведен в урологическое отделение. Он начал прием пищи, заработал кишечник. На данный момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.