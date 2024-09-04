Врачи Мытищ спасли 3 пациентов с травмой позвоночника

В последние жаркие недели августа в Мытищинскую больницу поступило трое пациентов с травмой позвоночника. В результате ныряний на мелководье один получил травму шейного отдела позвоночника, второй — грудного отдела с множественными переломами позвонков. Девушка пострадала сильнее всех — травмирована шея, ноги полностью парализованы, одна рука почти обездвижена. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Компрессионные переломы шейного отдела позвоночника называют «травмой ныряльщика» из-за частоты несчастных случаев на воде. Они опасны потерей способности двигаться, нарушением дыхания, мочеиспускания, опорожнения кишечника. Человек может стать тяжелым инвалидом.

«При подобных травмах важно, чтобы пациент как можно скорее получил высокотехнологичную хирургическую помощь. Это повышает шансы на восстановление. Всех пострадавших мы оперативно прооперировали. Выполнили декомпрессию спинного мозга с последующей стабилизацией. Операции длились от 3 до 6 часов под контролем операционного микроскопа и компьютерной томографии. Прошли успешно. У пациентов улучшилась неврологическая картина. У девушки исчез паралич ног, уменьшился парез в руке», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Сергей Сергеев.

Врач также отметил, что в отличие от паралича, парез при правильном лечении обратим. Он проявляется как мышечная слабость из-за поражения нервной системы. Паралич же связан с более серьезным поражением нервной системы, прогрессирует и может привести к полному обездвиживанию.

Девушку через две недели выписали на раннюю реабилитацию. Молодых людей наблюдали в послеоперационном периоде, их тоже выписали из стационара под амбулаторное наблюдение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.