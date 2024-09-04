Врачи московской частной клиники «порвали» спину тяжелобольной девушке

Mash: ноги отказали у тяжелобольной девушки после лечения в московской клинике

Врач столичной частной клиники резко потянул за руку и «порвал» спину тяжелобольной девушке. После разошедшегося 25-сантиметрового шва началось заражение, а затем у пациентки отказали ноги, сообщает Mash .

На лечение в столицу Инна Ч. прилетела вместе с мамой из Приднестровья. После осмотра специалисты диагностировал сколиоз редкой формы. Врачи настояли на скорейшей операции в медицинской клинике НАКФФ.

Стоимость медуслуги составила около 4 млн рублей, которые Инне по субсидии выделило АНО «Содружество Триумф». Однако после хирургического вмешательства у пациентки начались осложнения. В какой-то момент лечащий врач дернул девушку за руку и порвал 25-сантиметровый шов на спине.

В огромную рану попали 2 инфекции, которые привели к отказу ног. Инну транспортировали в больницу имени Вишневского, где выяснилось, что проводившие операцию хирурги неправильно установили металлоконструкцию в спине. Инна до сих пор не может ходить.

Кроме того, в ходе проверки обнаружили нарушений на 30 страниц. Так, врачи не оказали медицинскую помощь пациенту с пневмонией. гастритом и подозрением на онкологию. В результате бездействия медиков он скончался.

В отношении частной столичной клиники возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).