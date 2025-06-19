Врачи МОНИКИ провели мастер-класс для школьников

В медицинской школе Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) состоялся мастер-класс «О чем расскажет кожа?», где школьники познакомились с азами дерматологии и особенностями ухода за кожей. В рамках мастер-класса участники узнали о важности здоровья кожи, ее роли как защитного барьера организма, и получили практические навыки, такие как проведение биопсии тканей. Одним из важных моментов стало изучение родинок и веснушек, а также обсуждение методов лечения акне. Школьники научились пользоваться дерматоскопом, хирургическими панчами и другими инструментами для проведения малоинвазивных вмешательств, получив уникальный опыт работы с медицинским оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Одним из важнейших элементов ухода за кожей является ее защита от ультрафиолетовых лучей, что обеспечивается использованием солнцезащитного фактора (SPF). Невидимые для глаза ультрафиолетовые лучи оказывают значительное влияние на кожу, способствуя ее преждевременному старению, образованию пигментных пятен и в некоторых случаях даже развитию онкологических заболеваний. Применение средств с SPF помогает снизить эти риски, предохраняя кожу от негативного воздействия солнечного излучения. Важно отметить, что использование средств защиты от солнца необходимо при повышении UV-индекса выше 3. Многие ошибочно полагают, что зимой и в облачную погоду вред от UV-лучей значительно снижается. Однако ультрафиолет продолжает воздействовать на кожу в это время с прежней интенсивностью. Таким образом, ежедневное использование SPF является не просто рекомендацией, а необходимой мерой профилактики дерматологических проблем, связанных с воздействием солнца», — рассказал преподаватель медицинской школы МОНИКИ, врач-педиатр, член общества детских дерматологов и Российского общества дерматовенерологов и косметологов, член ассоциации специалистов по проблемам меланомы Даниил Шилов.

Мастер-класс в МОНИКИ стал отличной возможностью для учащихся школы расширить свои знания, окунуться в мир медицины и понять важность заботы о здоровье кожи перед сезоном каникул и активного солнца. Такие мероприятия способствуют формированию у молодого поколения осознанного подхода к личной гигиене и медицинской грамотности. Участие в мастер-классах бесплатно для учеников профильных классов школ Подмосковья. Чтобы посетить мастер-класс, необходимо выбрать понравившееся занятие и отправить заявку на почту medschool@monikiweb.ru или в группе ВКонтакте https://vk.com/moniki.school. Все занятия проходят на базе МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского с использованием симуляционного оборудования под руководством действующих врачей института.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.