Врачи МОНИИАГ приняли участие в хирургическом марафоне

5 мая состоялся онлайн мастер-класс «Живая хирургия в гинекологии. С востока на запад», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие ведущие специалисты медицинских учреждений России и Казахстана из Санкт-Петербурга, Тюмени, Уфы, Алматы и других городов. Московскую область на хирургическом марафоне представили врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ). За ходом пяти операций в прямом эфире следили 630 врачей России и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Представители одной из самых мирных профессий, которые заботятся о здоровье женщин, из России и Казахстана объединились в этот день, чтобы не только поделиться накопленным опытом и знаниями с коллегами, но вспомнить о Великом Подвиге наших народов в Великой Отечественной Войне. Такие мероприятия — наш вклад в сохранение единства и дружбы врачей и народов всех стран», — сказал ведущий научный сотрудник МОНИИАГ Антон Федоров, который продемонстрировал участникам операцию лапароскопической метропластики.

В преддверии Дня Великой Победы в стенах областного НИИ акушерства и гинекологии пройдет онлайн мастер-класс для иностранных врачей, который хирурги также посвятят священному для всех россиян празднику.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.