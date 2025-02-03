Врачи из Подмосковья спасли пожилого мужчину, упавшего с крыши

В Истринскую больницу поступил 65-летний мужчина в тяжелом состоянии после падения с крыши дома. Несчастный случай произошел, когда мужчина занимался очисткой крыши своего дома и упал с высоты более 5 метров, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В результате обследований врачи диагностировали у пациента черепно-мозговую травму, перелом 6 ребер, травму легкого и разрыв левого главного бронха, из-за чего в грудную полость попали кровь и воздух.

«Состояние пациента было жизнеугрожающим — у него развилась острая дыхательная недостаточность. В ходе операции мы подключили пациента к аппарату ИВЛ, дренировали и санировали полость грудной клетки, восстановили целостность поврежденного бронха и анатомическое положение травмированных ребер. Операция длилась около часа и прошла успешно», — рассказал заместитель главного врача по хирургии Истринской больницы Сергей Поликарпов.

В течение еще двух недель мужчина проходил восстановительное лечение под присмотром врачей. На данный момент он выписан домой на амбулаторное наблюдение и вернулся к обычной жизни.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.