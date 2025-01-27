Врачи Долгопрудного удалили у пациента на шее опухоль весом 1,5 кг

В больницу Долгопрудного обратился 74-летний житель города с опухолевидным новообразованием на задней стороне шеи. Мужчина рассказал, что шишку он обнаружил достаточно давно, но к врачу не пошел. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Постепенно опухоль достигла таких размеров, что стала доставлять неудобства, в том числе при повороте головы, также появились специфические тянущие боли. Все это наконец-то заставило человека обратиться к врачам. После предварительных обследований пациенту была назначена дата плановой госпитализации для оказания хирургической помощи.

В ходе очень непростой двухчасовой операции хирурги Алексей Падерин и Олег Колмогорцев выделили и удалили новообразование. Огромная липома, занявшая всю заднюю поверхность шеи и распространившаяся вплоть до затылка и лопаток, весила 1,5 кг. После операции пациент чувствует себя хорошо и в ближайшие дни будет выписан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.