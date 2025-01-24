Врачи Долгопрудного помогли жителю Клина сохранить ногу

С посиневшей ногой, с жалобами на боль в ней и потерю чувствительности в Долгопрудненскую больницу скорой помощью был доставлен 51-летний пациент — житель подмосковного Клина. Симптомы указывали на то, что в нижней правой конечности мужчины нарушено кровообращение, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Больной был направлен в рентгенэндоваскулярную операционную, на ангиографическое исследование (контрастное рентгенологическое исследование кровеносных сосудов), выявившее закупорку артерий голени, которую тут же и устранили наши врачи.

Как пояснил заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Долгопрудненской больницы Владимир Сорокин, в ходе малоинвазивной операции к месту сужения кровеносного сосуда через особый проводник был подведен катетер с баллончиком. Он, благодаря манипуляциям хирурга, раздулся в нужном месте, расширил просвет сосуда, и кровоток восстановился.

Через два дня после оперативного лечения пациент был выписан под амбулаторное наблюдение по месту жительства. Боли у него прошли, поверхность ноги приобрела свой обычный цвет и температуру.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.