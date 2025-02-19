Врачи Черноголовки провели бариатрическую операцию 129-килограммовой женщине

В больницу в Черноголовке обратилась 59-летняя женщина, страдающая ожирением III степени. Пациентка столкнулась с проблемой давно и неоднократно пыталась похудеть, но вес только увеличивался. На этом фоне стали развиваться серьезные заболевания, в том числе сахарный диабет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Пациентке выполнили продольную резекцию желудка лапароскопическим методом. Мы удалили часть органа, где происходит выработка гормонов голода. В результате операции объем желудка уменьшается примерно в 10 раз и снижается уровень сахара в крови, это одна из новейших методик эффективной борьбы с ожирением», — сказал заведующий хирургическим отделением больницы Дмитрий Зинатулин.

По словам врача, операция прошла благополучно. Кроме того, пациентке в индивидуальном порядке были подобраны реабилитационные мероприятия.

«Пациентка очень внимательно следует всем рекомендациям. Вес женщины до операции составлял почти 129 килограмм, а спустя два месяца после 104 кг. Она молодец — потрясающая выдержка и воля к победе», — добавил специалист.

Сейчас пациентка уже выписана и продолжает амбулаторное лечение. Такие вмешательства в больнице проводятся по направлению врача бесплатно, по полису ОМС.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.