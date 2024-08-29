Врачи больницы Домодедова оказывают медпомощь пациентам в Курской области

Два опытных специалиста Домодедовской больницы направлены в составе очередной бригады подмосковных врачей для оказания медицинской помощи пострадавшим в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время в Курской областной многопрофильной клинической больнице работают хирург-эндоскопист высшей квалификационной категории Роман Кужелев и врач травматолог-ортопед Артем Голубченко.

«Наши врачи — не только профессионалы высокого уровня, но и люди с активной гражданской позицией. Сейчас в Курской области наплыв пациентов, там требуются в первую очередь квалифицированные специалисты в области хирургии, травматологии, реаниматологии. В этой большой команде работают и врачи Домодедовской больницы, ежедневно спасают жизнь и здоровье многих пациентов», — прокомментировал главный врач Домодедовской больницы, заслуженный врач России Андрей Осипов.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья могут бесплатно направить в Курскую помощь посылки с благотворительной помощью. Вес посылки не должен превышать 10 кг.

Воробьев отмечал, что в Подмосковье прибыло много жителей Курской области в пункты временного размещения. Властям важно оперативно определить, каким детям из Курской области нужно будет пойти в детский сад или школу в этом году, и оказать им помощь.

«Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали сегодня уже решать. Первое — это определиться с детьми, которые нуждаются в дошкольном образовании и в школьном образовании», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.