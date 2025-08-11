Врач Уланкина: отеки ног могут быть ранними признаками сердечной недостаточности

Одышка ночью и отеки ног к вечеру могут указывать на начальные стадии проблем с сердцем, рассказала РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Стоит проверить сердце, если ночной сон стал прерывистым, а по пробуждении появляется ощущение нехватки воздуха. Многие объясняют это духотой в комнате или стрессом, но дело может быть в начавшихся проблемах с сердечно-сосудистой системой. Когда человек ложится, кровь перераспределяется по телу, и ослабленному сердцу становится труднее ее перекачивать, появляется одышка», — сказала Уланкина.

Она добавила, что отеки ног, особенно к вечеру, часто объясняют жарой, долгим сидением на месте, но это классический симптом сердечной недостаточности. Сердце не справляется с нагрузкой, и в организме задерживается жидкость.

«Эти симптомы не появляются разом, а развиваются постепенно, человек успевает к ним привыкнуть и не обращает внимания. К тому же в массовом сознании проблемы с сердцем ассоциируются с острой болью в груди, хотя на деле все начинается гораздо менее драматично», — рассказала врач.

Уланкина предупредила, что, если появился хотя бы один из этих симптомов, не стоит откладывать визит к кардиологу. Современные методы диагностики позволяют выявить проблемы на ранних стадиях, когда их еще можно скорректировать без радикальных вмешательств.

11 августа отмечается Международный день здорового сердца. Эта дата посвящена тому, чтобы привлечь внимание к сердечно-сосудистым заболеваниям, которые являются одной из основных причин смертности.