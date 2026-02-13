Врач Тимощенко раскрыла нетипичную деталь о новом штамме коронавируса «Стратус»

Терапевт Анастасия Тимощенко пояснила, что штамм коронавируса «Стратус» отличается от других повышенной контагиозностью и способностью частично ускользать от иммунного ответа. В связи с этим возможны случаи повторного заражения даже среди тех, кто уже переносил COVID-19, сообщает Общественное Телевидение России .

По словам Тимощенко, штамм SARS-CoV-2, обозначаемый как XFG, был первоначально обнаружен в Канаде в первые месяцы 2025 года, а к середине года распространился на территорию России. «Стратус» представляет собой рекомбинантный субвариант, образовавшийся в результате смешения линий LF.7 и LP.8.1.2.

Однако, по словам врача, инфекция в основном протекает в легкой форме. Развитие пневмонии отмечается реже, но у пациентов часто диагностируются фарингиты, ларингиты и синуситы.

Клиническая картина при заражении XFG во многом сходна с проявлениями других вариантов коронавируса и часто напоминает обычную ОРВИ. Как правило, у инфицированных наблюдаются следующие симптомы:

боль и дискомфорт в горле;

кашель (преимущественно сухой или с незначительным выделением светлой мокроты). Приступы кашля, как отметила Тимощенко, часто провоцируются разговором или глубоким вдохом;

заложенность носа и насморк;

головная боль;

ломота в мышцах и суставах;

расстройство кишечника (диарея);

общая слабость и повышение температуры тела, обычно в пределах 37–38 градусов.

Многие специалисты также выделяют характерный для «Стратуса» признак — выраженную осиплость голоса, вплоть до его временной потери.

Для снижения риска инфицирования новым штаммом следует придерживаться стандартных профилактических мер: использовать маски в общественных местах, регулярно мыть и дезинфицировать руки, обеспечить проветривание помещений и минимизировать контакты с заболевшими. Целесообразна первичная вакцинация для не привитых ранее. Тем, кто был привит более полугода назад, врачи советуют рассмотреть вопрос о ревакцинации бустерной дозой.

При появлении первых признаков недомогания рекомендуется сделать ПЦР-тест, который позволяет идентифицировать субвариант XFG, относящийся к линии «Омикрон». Если заболевание протекает легко, достаточно оставаться дома и применять симптоматическое лечение:

употреблять большое количество теплой жидкости;

принимать жаропонижающие и противовоспалительные препараты по необходимости;

соблюдать голосовой покой при осиплости;

придерживаться постельного режима.

Если же состояние заметно ухудшается — появляется одышка, нарастающая слабость, устойчивая высокая температура — необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Это особенно важно для пациентов пожилого возраста и людей с хроническими патологиями, поскольку они входят в группу повышенного риска и у них выше вероятность развития осложнений.

