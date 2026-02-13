Врач Тимощенко раскрыла нетипичную деталь о новом штамме коронавируса «Стратус»
Фото - © Медиасток.рф
Терапевт Анастасия Тимощенко пояснила, что штамм коронавируса «Стратус» отличается от других повышенной контагиозностью и способностью частично ускользать от иммунного ответа. В связи с этим возможны случаи повторного заражения даже среди тех, кто уже переносил COVID-19, сообщает Общественное Телевидение России.
По словам Тимощенко, штамм SARS-CoV-2, обозначаемый как XFG, был первоначально обнаружен в Канаде в первые месяцы 2025 года, а к середине года распространился на территорию России. «Стратус» представляет собой рекомбинантный субвариант, образовавшийся в результате смешения линий LF.7 и LP.8.1.2.
Однако, по словам врача, инфекция в основном протекает в легкой форме. Развитие пневмонии отмечается реже, но у пациентов часто диагностируются фарингиты, ларингиты и синуситы.
Клиническая картина при заражении XFG во многом сходна с проявлениями других вариантов коронавируса и часто напоминает обычную ОРВИ. Как правило, у инфицированных наблюдаются следующие симптомы:
- боль и дискомфорт в горле;
- кашель (преимущественно сухой или с незначительным выделением светлой мокроты). Приступы кашля, как отметила Тимощенко, часто провоцируются разговором или глубоким вдохом;
- заложенность носа и насморк;
- головная боль;
- ломота в мышцах и суставах;
- расстройство кишечника (диарея);
- общая слабость и повышение температуры тела, обычно в пределах 37–38 градусов.
Многие специалисты также выделяют характерный для «Стратуса» признак — выраженную осиплость голоса, вплоть до его временной потери.
Для снижения риска инфицирования новым штаммом следует придерживаться стандартных профилактических мер: использовать маски в общественных местах, регулярно мыть и дезинфицировать руки, обеспечить проветривание помещений и минимизировать контакты с заболевшими. Целесообразна первичная вакцинация для не привитых ранее. Тем, кто был привит более полугода назад, врачи советуют рассмотреть вопрос о ревакцинации бустерной дозой.
При появлении первых признаков недомогания рекомендуется сделать ПЦР-тест, который позволяет идентифицировать субвариант XFG, относящийся к линии «Омикрон». Если заболевание протекает легко, достаточно оставаться дома и применять симптоматическое лечение:
- употреблять большое количество теплой жидкости;
- принимать жаропонижающие и противовоспалительные препараты по необходимости;
- соблюдать голосовой покой при осиплости;
- придерживаться постельного режима.
Если же состояние заметно ухудшается — появляется одышка, нарастающая слабость, устойчивая высокая температура — необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Это особенно важно для пациентов пожилого возраста и людей с хроническими патологиями, поскольку они входят в группу повышенного риска и у них выше вероятность развития осложнений.
