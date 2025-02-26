Врач-терапевт Подмосковья рассказала, как укрепить иммунитет

Иммунитет — это защитный барьер перед болезнями и инфекциями, вирусами и бактериями. Без него человек выжить не сможет. Существует два вида иммунитета: врожденный и приобретенный, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Существует два вида иммунитета: врожденный и приобретенный. Врожденный иммунитет — это базовая способность нашего организма распознавать и незамедлительно обезвреживать различные бактерии и вирусы по общим признакам. Он получается при рождении. Приобретенный действует намного сложнее. Он распознает более специфические, индивидуальные патогены, создает специализированные клетки против этой инфекции, и только потом уничтожает ее. Такой вид иммунитета позволяет запомнить инфекцию и в следующий раз среагировать намного быстрее. Так формируется, например, иммунитет после прививки.

«После долгих холодных зимних дней, когда световой день был максимально короткий, сезон свежих овощей и фруктов далеко позади, а дедлайны почему-то не закончились на новогодних праздниках, нашему иммунитету приходится нелегко. Наша иммунная система «устает». Это может проявиться слабостью, сонливостью, ухудшением настроения, частыми головными болями, хронической усталостью», — рассказывает врач-терапевт амбулатории № 2 Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Марина Дробот.

Признаками иммунного сбоя могут быть частые респираторные вирусные заболевания и бактериальные инфекции, боли в суставах и мышцах, частые обострения хронический инфекционных заболеваний (тонзиллит, гайморит, бронхит, пиелонефрит, аднексит т. д.), боли в суставах и мышцах, плохое заживление ран, гнойничковые поражения кожи, увеличение лимфатических узлов, частые рецидивы герпетических высыпаний.

«Здесь мы с вами всегда можем прийти иммунитету на помощь. Вот несколько рекомендаций, соблюдая которые вы сохраните его крепким. Во-первых, конечно же, сбалансированное и максимально разнообразное питание, богатое витаминами и микроэлементами. Ежедневно в рационе должны присутствовать все основные группы продуктов: молочные, крахмалистые, овощи, фрукты, источники сложных углеводов, белка и жиров. Во-вторых, закаливающие процедуры в совокупности с умеренными физическими нагрузками, которые желательно проводить на свежем воздухе. Полноценный сон (лучше всего подойдет в затемненной прохладной комнате). И без сомнения — отказ от вредных привычек и позитивный настрой позволит значительно укрепить иммунную систему», — добавила врач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.