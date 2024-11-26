Врач-терапевт назвал самые частые травмы горожан в гололед

«Голеностоп, запястья, перелом луча в типичном месте — когда люди падают на руку с растопыренными пальцами и удар приходится на основание большого пальца. В результате ломается лучевая кость у самого запястья. Еще характерны подвороты ног внутрь. Так ломается наружная лодыжка или обе, изредка внутренняя. Еще реже ломается таранная косточка внутри сустава. Она может сломаться пополам, при этом происходит растяжение голеностопного сустава», — сказал Звонков.

Есть и более редкий вид перелома. Он случается, когда человек падает не на кисть руки, а на локоть. Инерция удара передается выше, это может привести к тому, что по хирургической шейке сколется головка плечевой кости. Не исключено, что может отломиться клювовидный отросток лопатки.

«Такое может случиться, если человек падает на твердую плотную поверхность, при этом удар должен быть сильным и с инерцией. Реже ломают шейку бедра. Такое происходит, как правило, с пожилыми людьми, так как у них кости уже не такие прочные», — добавил Звонков.

Он отметил, что в любом случае стоит обращаться за медицинской помощью, особенно если при падении вы ударились головой, так как это может сопровождаться черепно-мозговой травмой.