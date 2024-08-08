Врач-терапевт Можайска пояснила, сколько яблок можно безопасно съесть за день

Самый августовский фрукт — это яблоко. Врач-терапевт поликлиники Можайской больницы Марем Евлоева рассказала о пользе яблок и о том, сколько яблок можно съесть за день. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Свежие яблоки содержат больше витамина С, чем нарезанные. Идеально есть яблоки с кожурой, так как в ней собрана большая часть полезных веществ. В семенах яблок есть йод, а в косточках — гликозид амигдалин, который считается противораковым витамином В17.

«Рекомендуется есть не менее двух яблок в день. Но не стоит забывать, что даже самые полезные продукты нужно употреблять в меру, особенно сейчас, когда созрели сезонные фрукты. Чрезмерное употребление может привести к проблемам с желудком и кишечником, а также вызвать воспаление желчного пузыря. После употребления яблок рекомендуется прополоскать рот, чтобы нейтрализовать воздействие фруктовых кислот на эмаль зубов», — отмечает Евлоева.

Медик рекомендует наслаждаться яблоками в разумных количествах и напоминает, что яблоки будут полезными не только в свежем, но и в запеченном виде.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.