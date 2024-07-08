Врач-терапевт Юлия Миронова: добавки с L-карнитином не работают

L-карнитин не поможет от усталости и для ускорения метаболизма, прием БАДов с ним неэффективен, рассказала в интервью Газете.ru врач-терапевт Юлия Миронова.

По ее словам, убедительных доказательств и исследований пользы L-карнитина для здоровья нет, однако это вещество используют для лечения пациентов на гемодиализе.

При этом достаточное количество его можно получить, употребляя в достаточном количестве мясо и молочные продукты, добавила Миронова.

«Хочется иметь больше сил? Действительно, было бы здорово иметь просто решение «таблетка-эффект», однако процессы, происходящие в организме, и взаимодействие с добавкой сложнее, - отметила специалист.

Ранее сообщалось, что гонорея у женщин может проявляться неочевидными симптомами, иногда ее легко спутать с циститом. У женщин это заболевание часто протекает бессимптомно, у мужчин - проявляется в течение 10 дней.