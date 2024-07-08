Врач-дерматовенеролог перечислила неочевидные симптомы гонореи

Врач-дерматовенеролог Lahta Clinic Марина Николаева рассказала, что гонорея иногда может скрываться за симптомами острого цистита – частным и болезненным мочеиспусканием, сообщает Газета.ru .

В большинстве случаев у женщин гонорея протекает без симптомов, иногда может проявляться вагинальным зудом, слизисто-гнойными выделениями из влагалища, кровотечениями между менструациями и обильными кровотечениями во время них.

По ее словам, у мужчин первые симптомы обычно проявляются в течение 10 дней.

Редко при гонорее у женщин возникают осложнения: воспаления органов малого таза, боль в животе и боль во время полового акта, высокая температура и недомогания.

У мужчин это заболевание иногда вызывает желтоватые или зеленые гнойные выделения из уретры и чувство жжения, зуд в области наружных половых органов.

Гонорея гортани, глотки или прямой кишки часто протекают бессимптомно, заключила врач.