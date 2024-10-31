Врач Тананакина рассказала, сколько в день можно съедать тыквы взрослым и детям

Рекомендуемая «тыквенная» норма для взрослых составляет 200-300 гр. в день, а для детей — до 100 гр., сообщил РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Наталия Тананакина.

«Чрезмерное потребление тыквы может привести к гипервитаминозу, особенно из-за высокого содержания бета-каротина. Рекомендуемая норма для взрослых составляет 200-300 гр. в день, а для детей — до 100 гр. При превышении этих норм могут возникнуть такие симптомы, как желтушность кожи и глаз, что связано с избытком каротиноидов», – сказала Тананакина.

Она добавила, что также могут появиться проблемы с пищеварением, такие как газообразование или диарея, из-за высокого содержания клетчатки в тыкве.

«Кстати, аллергия на тыкву встречается редко, но может возникнуть у людей с аллергией на другие тыквенные культуры или у тех, кто имеет предрасположенность к пищевым аллергиям. Симптомы пищевой аллергии могут включать покраснение кожи, зуд, отеки, и в более серьезных случаях — анафилаксию», – рассказала врач.

Тананакина заключила, что при введении тыквы в рацион ребенка или аллергика следует начинать с небольших порций и наблюдать за реакцией организма.

31 октября в России празднуется Тыквенный спас. В некоторых местах его отмечают уже не первый год, однако этот день еще не стал общеизвестным в нашей стране.