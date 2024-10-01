Врач Тананакина рассказала, как получить достаточно белка без мяса

Получать достаточное количество белка без мяса вполне реально, и для этого есть много отличных растительных источников, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

1 октября отмечается Всемирный день вегетарианства. Он призван повысить информированность людей о преимуществах такого образа жизни, как со стороны здоровья и экологии, так и с этической точки зрения, а еще направлен на продвижение различных аспектов вегетарианства.

«Например, бобовые — чечевица, фасоль, нут и горох — содержат много белка, а заодно обеспечивают организм клетчаткой и другими полезными веществами», — сказала Тананакина.

Она добавила, что орехи и семена тоже хороши: миндаль, грецкие орехи, кунжут, тыквенные семечки — они не только богаты белком, но и содержат полезные жиры.

«Соевые продукты, такие как тофу и темпе, отлично вписываются в любые блюда и дают нужное количество белка. А если говорить о злаках, то киноа, гречка и овсянка тоже могут стать вкусной и полезной основой для рациона», — отметила врач.

Тананакина уточнила, что для тех, кто не придерживается строгого веганства, можно добавить молочные продукты и яйца — это тоже хорошие источники белка. Но важно помнить, что растительный белок отличается от животного по составу аминокислот, и, отказываясь от мяса, нужно быть внимательным, чтобы организм получал все необходимое.

«Переход на вегетарианство может быть классным решением, если подойти к нему осознанно. Главное — следить за балансом питательных веществ и консультироваться с врачом, особенно если есть какие-то хронические заболевания. Важно понимать, что такой рацион подходит не всем: детям, беременным и людям с определенными проблемами здоровья вегетарианство может не подойти», — заключила специалист.