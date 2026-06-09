Врач Симаков заявил, что бесполезных каш не бывает

Нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков заявил, что универсально вредных или бесполезных круп не существует. Польза каш зависит от рациона, переносимости и задач питания, сообщает Газета.ru .

Эксперт отметил, что крупы остаются частью растительного рациона. Чем разнообразнее растительная пища в меню, тем лучше для организма. При этом каши отличаются по составу и способности насыщать.

«Нет такой крупы, про которую можно сказать: вот она вредная. Просто они разные. Одни крупы дают больше белка, другие — больше углеводов, третьи — больше клетчатки», — объяснил Симаков.

По словам врача, больше белка обычно содержат киноа, овсянка и гречка. Рис и манка мягче для пищеварения; заявления об однозначном вреде белого риса он назвал преувеличением.

Овсянка, булгур и гречка богаты клетчаткой, магнием и железом. Перловка близка к овсянке по составу. Симаков посоветовал выбирать крупы под цель: рис — для углеводов, гречку или перловку — для клетчатки. После варки полезные вещества в целом сохраняются.

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