Врач Сережина рассказала, сколько дней подряд можно не мыться

Мыться каждый день особенно важно для городских жителей, на коже которых регулярно оседает пыль, микропластик, автомобильные выхлопы и выбросы предприятий.

«Тем не менее, проводить эту процедуру больше двух раз в день не стоит. Если мыться слишком часто, особенно с использованием агрессивных средств вроде скрабов, то можно повредить микробиом и барьерную биопленку кожи», — сказала врач.

Вопросы гигиены не ограничиваются только мытьем — важно и то, какое белье мы надеваем после него. Менять нижнее белье необходимо ежедневно. Речь не только про трусы — необходимо менять майки, бюстгальтер, носки, чулки, колготки.

Материал нижнего белья также очень важен. Оно должно быть изготовлено из натуральных тканей, таких как хлопок, чтобы предотвратить перегревание и обеспечить хорошую вентиляцию.

«Это одинаково справедливо как для мужчин, так и для женщин — недостаточная вентиляция и постоянное ношение синтетических тканей могут создать благоприятную среду для размножения бактерий и грибков, а также вызвать раздражение и воспалительные реакции», — добавила Сережина.