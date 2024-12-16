Врач Сережина рассказала, кому вредно есть оливье

Оливье — неизменный атрибут новогоднего стола, однако традиционный рецепт этого салата не так безобиден, как кажется. В его классическом советском рецепте, включающем картофель, колбасу, соленые огурцы, яйца и майонез, есть несколько продуктов, которые могут особенно негативно сказаться на здоровье, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Что вредного в оливье

Например, картофель, богатый крахмалом, представляет проблему для людей с нарушением обмена веществ или склонностью к диабету. Майонез, в свою очередь, насыщен жирами, которые могут привести к обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как панкреатит или гастрит. Сочетание столь разнообразных и тяжелых ингредиентов в одном блюде создает дополнительную нагрузку на пищеварительную систему, особенно если употреблять салат поздно вечером.

Особую осторожность с оливье следует проявлять и людям с заболеваниями печени, почек и сердечно-сосудистой системы. Высокое содержание соли и жира в традиционном варианте салата может спровоцировать обострение хронических состояний. Кроме того, блюда с майонезом противопоказаны тем, кто старается избежать избыточного веса, поскольку майонез добавляет значительное количество калорий, делая салат слишком питательным.

«Здоровые» альтернативы оливье

Есть несколько способов сделать оливье более «здоровым». Для начала можно заменить картофель на свежее авокадо. Этот плод содержит полезные жиры, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и не вызывают резких скачков уровня сахара в крови.

Вместо колбасы лучше использовать отварную куриную грудку или индейку — эти продукты содержат меньше соли и жира.

Соленые огурцы можно заменить свежими или же добавить их к соленым, что снизит общее содержание натрия в блюде, минимизировав риск задержки жидкости в организме.

А вместо майонеза можно использовать греческий йогурт, который гораздо менее жирный и калорийный.

«Но даже все эти меры не помогут, если употреблять салат в избыточном количестве — ограничьтесь стандартной порцией в 150–200 граммов и учитывайте наличие других блюд на новогоднем столе», — сказала врач.

Важно выбирать легкие ингредиенты, минимизировать количество жира и соли, а также соблюдать правила хранения. Это позволит сохранить салат свежим и избежать негативного влияния на здоровье.

Важно помнить и о правильном хранении. Оливье быстро портится, особенно если заправить его заранее. Салат нужно готовить небольшими порциями и заправлять непосредственно перед подачей. Остатки обязательно хранить в холодильнике не дольше 12 часов. Несоблюдение этих правил может привести к размножению опасных бактерий, таких как кишечная палочка и сальмонелла, что чревато серьезными пищевыми отравлениями.