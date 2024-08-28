Врач Серегина назвала продукты, которые портят зубную эмаль

Эмаль — это твердая оболочка зуба, которая покрывает внутренние дентин и пульпу. Ее основная функция — защита зуба от внешних механических и химических раздражителей, сообщила РИАМО стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматологии» Ирина Серегина.

«Эмаль является самой твердой и прочной тканью нашего организма, костный скелет уступает первенство по прочности эмали. По твердости эмаль можно сравнить с природным кварцем, благодаря своей прочности она выдерживает жевательную механическую нагрузку, но при этом отличается хрупкостью. Целостность эмали обеспечивается слоем дентина внутри, который является как бы амортизатором давления при жевании», — рассказала врач.

По ее словам, основная функция эмали — это защита дентина и пульпы от внешних механических и химических раздражителей. Неповрежденная эмаль препятствует проникновению в ткани зуба патогенных бактерий, тем самым предотвращает развитие кариеса и его осложнений.

«Гидроксиапатит эмали — это минерал, состоящий из кальция, фтора, углерода и магния. Эта кристаллическая решетка уязвима к действию кислой среды и имеет свойство разрушаться — так называемый процесс деминерализации зубов. Здесь очень важно понять, как и чем создается та самая губительная кислая среда в полости рта. Самый главный угрожающий фактор — это продукты, которые мы употребляем», — отметила стоматолог.

Она рассказала, что самая большая группа — это продукты, содержащие сахара (конфеты, в особенности тянущиеся и жевательные, шоколадки и т. п.) При попадании сахара в полость рта происходит активация бактерий, которые перерабатывают его в кислоты. Они и разрушают эмаль, делая ее мягкой и легкодоступной к проникновению внутрь бактерий.

Вторая группа — это фрукты и ягоды (цитрусовые, соки из свежих овощей и т. п.). В них высокое содержание витамина С, полезного для организма, но также и велико содержание самих кислот, разрушающих эмаль.

Отдельно можно выделить продукты с высоким содержанием крахмала (сдоба, булочки, чипсы, печенье, хлопья и т. п.). Крахмал, так же как и сахар активирует выработку бактериями в полости рта молочной кислоты, которая размягчает эмаль.

Очень опасными являются газированные напитки (содовые шипучки, алкогольные напитки). В их составе также много вредоносных кислот.

Такие напитки, как чай, кофе, травяные настои тоже создают угрозу разрушения эмали. Они образуют на зубах тончайшую пленку, которая является отличным шероховатым субстратом для оседания бактерий, которые в свою очередь продуцируют кислоты.

«Если вы хотите сохранить свои зубы здоровыми, то не обязательно отказываться от всех этих продуктов. Достаточно не забывать после каждого приема пищи чистить зубы или, как минимум, споласкивать водой или антибактериальным ополаскивателем. Также не стоит пренебрегать зубной нитью и использованием межзубных ершиков в течение дня. И, конечно же, соблюдать личную гигиену полости рта утром и вечером и посещать раз в полгода стоматолога для профилактического осмотра, профессиональной гигиены и коррекции домашнего ухода», — резюмировала специалист.