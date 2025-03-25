Врач считает, что весенние каникулы помогут снизить заболеваемость гриппом

Главный врач Филатовской больницы Людмила Исанкина выразила мнение, что после весенних каникул, которые начнутся уже на следующей неделе, ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ может значительно улучшиться, поскольку «разобщение играет свою роль и цепочки передачи вируса прерываются», сообщает газета «Петербургский дневник» .

По словам специалиста, сейчас ситуация в медучреждении уже более или менее стабилизировалась, однако бывают пиковые дни. После выходных наблюдаются периоды повышенной нагрузки из-за большого числа обращений, когда приемное отделение и бригады скорой помощи работают в усиленном режиме. Все койки в больнице заняты, но их количества достаточно для имеющихся пациентов, поэтому перепрофилирование не требуется, добавила врач.

В текущем сезоне зарегистрирован рост заболеваемости гриппом, отметила Исанкина. С начала года и до середины марта в стационар поступило 480 детей с этим диагнозом. Среди них 27 младенцев до года, 117 детей в возрасте от года до трех лет, 106 пациентов от четырех до шести лет, 179 детей в возрасте от семи до тринадцати лет и 51 подросток старше четырнадцати лет.

Главврач Филатовской больницы уточнила, что все заболевшие дети не были вакцинированы против гриппа.

«На фоне гриппа стало чуть меньше атипичных пневмоний, вызванных хламидиями, микоплазмами. Пневмококк обращает на себя внимание, но не с точки зрения количества, а скорее тяжести заболевания. Мы призываем родителей не пренебрегать вакцинацией, от пневмококковой инфекции тоже есть прививка, так как дети болеют достаточно сложно», — поделилась она.

Медицинские работники также подчеркнули, что в этом эпидемическом сезоне подъем заболеваемости гриппом начался позднее — во второй половине зимы, что соответствует доковидным временам. В сезоны 2022–2023 годов, напротив, увеличение числа заболеваний гриппом и ОРВИ фиксировалось уже в конце осени — начале зимы, а пик заболеваемости приходился на декабрь.