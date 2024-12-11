Врач: ребенка зимой надо поить морсом и травяным чаем из красивых бутылок

Зимой детям меньше хочется пить, но при этом нужно продолжать соблюдать питьевой режим. Стоит ввести в рацион ребенка домашние морсы, травяные чаи и компоты, рассказала РИАМО педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Лариса Назарова.

«Зимой детям меньше хочется пить, но при этом необходимо продолжать соблюдать питьевой режим. Купите ребенку красивую бутылку для воды, введите в рацион домашние морсы, травяные чаи и компоты», — сказала Назарова.

Она добавила, что настроение и продуктивность напрямую связаны с правильным питанием. В холодное время года хочется побаловать себя любимыми конфетами и тортиками с кружкой теплого чая или какао.

«Дети — известные сладкоежки. Родителям важно вовремя обратить внимание на избыток сладкого в рационе и заменить сладости на сухофрукты и сезонные фрукты (мандарины, хурму, финики, яблоки) во время перекусов. Можно поэкспериментировать вместе с детьми над созданием салатов без майонеза и добавить их к основной белковой пище», — посоветовала психолог.