Врач рассказала, возможно ли умереть от затяжного кашля

По мнению инфекциониста, сейчас кашель свойственен для двух доминирующих инфекций в России. Среди них респираторно-синцитиальные инфекции и грипп группы В. Грипп поражает и молодых, и пожилых людей. Респираторно-синцитиальные инфекции распространены среди малышей и людей старше 60 лет.

Специалист отметила, что симптоматика этих недугов очень схожа. Однако грипп можно выявить через лихорадку, кашель, головную боль, боль в глазах, ломоту в суставах, общее недомогание и слабость. Респираторно-синцитиальной инфекции свойственны слабость, затрудненное дыхание, проблемы с откашливанием и общее недомогание.

Грипп лечится противовирусными препаратами, поэтому при подозрении на заболевание пациенту назначают мазок, выявляющий наличие вируса. Врач добавила, что при недуге важно успеть назначить противовирусные в первые дни, чтобы повысить их эффективность. Для респираторно-синцитиальной инфекции нет противовирусных препаратов и применяются в основном поддерживающие: жаропонижающие, сиропы и спреи для горла.

Мескина отметила, что сильного роста заболеваемости по стране не выявлено. Активные сейчас вирусы неопасны для человека.

«Штаммы гриппа, которые сейчас активно распространяются, есть в составе вакцины, которой люди прививались осенью. Те, кто вакцинировался, вообще могут не опасаться тяжелого течения болезни», — заключила она.

Ранее в Московской области 10-летняя ученица третьего класса скончалась после непрекращающегося двухнедельного кашля. Девочка никак не могла откашляться, а в горле стояла мокрота. Однажды утром ребенок начал задыхаться, девочке вызвали скорую помощь, но ребенок умер до прибытия медиков.