Врач рассказала об опасности кофе для детей младше 12 лет

Диетолог Маргарита Королева рассказала, что кофе может негативно повлиять на поведение и здоровье малышей. По ее словам, этот бодрящий напиток не следует употреблять детям младше 12 лет, сообщает Общественная Служба Новостей .

Врач отметила, что если выпить кофе до еды или после, то в организме перестанут усваиваться некоторые витамины и нутриенты, поступающие вместе с пищей. Кроме того, в такие моменты у человека происходит обезвоживание.

«Поэтому выпивший его ребенок, которому требуется усваивать новый материал на школьных занятиях, вместо этого находится в состоянии полудремы», — объяснила специалист.

Она указала, что из-за стимулирующих компонентов «чудо-элексир» может серьезно истощить силы подростка. Кроме того, из-за кофе ребенок может потерять восприимчивость к окружающим событиям.

Королева добавила, что 12-летним ученикам можно давать кофе, но лучше всего наливать его в маленькие чашечки и разбавлять водой.